Koronavirüs vakaları dünya genelinde son üç gündür art arda rekor kırdı

13 Haziran 2020 Cumartesi, 13:10

Çin’de başlayıp dünyaya yayılan koronavirüs salgını devam ediyor. Vaka sayılarında Haziran ayı itibariyle yaşanan dikkat çekici yükseliş yaşanırken son üç gündeki günlük vaka sayıları şimdiye kadar kaydedilen en yüksek değerleri oluşturdu.

Dünya genelindeki koronavirüs vaka ve ölüm sayıları gibi istatistikleri anlık olarak takip eden worldometers’ta yer alan bilgilere göre, toplam günlük vaka sayıları 27 Mayıs tarihinden beri 100 binin altına düşmedi. Son üç günde ise şimdiye kadar gerçekleşen en yüksek günlük vaka sayıları kayda geçti.

Son üç günün vaka sayıları şöyle:

10 Haziran: 135 bin 638

11 Haziran: 137 bin 887

12 Haziran: 140 bin 917

Birgün'ün haberine göre, bu rakamlarla birlikte, 27 Mayıs’tan beri 100 binin altına düşmeyen vaka sayıları bu süre içerisinde tam 7 kez kaydedilen en yüksek değere ulaştı. 27 Mayıs’tan kaydedilen diğer rekor düzeydeki vaka sayıları şöyle:

28 Mayıs: 116 bin 833

29 Mayıs: 126 bin 125

4 Haziran: 130 bin 504

5 Haziran: 130 bin 623

Bugün itibariyle dünya genelinde 7 milyon 700 bini aşkın vaka kaydedilmiş durumda.

BREZİLYA ÖLÜM SAYILARINDA İNGİLTERE'Yİ GEÇTİ

Brezilya, İngiltere'yi geride bırakarak dünyada ABD'den sonra Covid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke oldu. Vaka sayılarında da Brezilya, ABD’nin ardından ikinci sırada geliyor.

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun talimatıyla ölü sayılarında manipülasyon yapıldığı iddialarının ayyuka çıktığı ülkede, can kayıpları artsa da pek çok sektörde önlemler gevşetildi.

Dünyada yaşanan diğer koronavirüs gelişmeleri ise şöyle:

ÇİN’DE ÖĞRENCİLER YENİDEN DERS BAŞI YAPTI

Çin genelinde 197 milyonu aşkın öğrencinin, koronavirüs tedbirleri alınarak ders başı yaptığı bildirildi.

Xinhua ajansının Çin Eğitim Bakanlığına dayandırdığı habere göre, ülke genelindeki öğrencilerin yüzde 71'i, Kovid-19 önlemleri alınarak tekrar ders başı yaptı.

Öte yandan Çin’de 11 yeni vakanın tespit edilmesi yetkilileri harekete geçirdi. Bu vakalardan altısının yurt içi kaynaklı olması ikinci dalga konusundaki endişeleri artırdı.

Başkent Pekin’de hastalardan birinin gittiği iki alışveriş merkezi kapatılırken, spor organizasyonlarının dönüşü de ertelendi.

YENİ ZELANDA’DA 22 GÜNDÜR VAKA YOK

Corona virüsü salgınında en başarılı ülkelerin başında gelen Yeni Zelanda’da, yeni vakanın görülmediği 22. gün geride kaldı. Geçtiğimiz günlerde son hastanın da taburcu edilmesiyle hastanelerde hiç vaka kalmadığı açıklanan ülkede, toplam 1504 vaka ve 22 can kaybı kayıtlara geçti.

MEKSİDA’DA DURUM KÖTÜLEŞİYOR

Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 504 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 504 artarak 16 bin 448'e yükseldi. Kovid-19 vakası sayısı da 5 bin 222 artışla 139 bin 196'ya çıktı.