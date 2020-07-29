Koronavirüs verilerini açıklayan Fahrettin Koca, yeni gelişmeyi duyurdu

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 19:22

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Temmuz 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 14 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.



Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada 942 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 5 bin 659 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 228 bin 924'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 996 oldu.

'TOPLAM AĞIR HASTA SAYISI 542'

Tabloya göre, toplam test sayısı 4 milyon 711 bin 95, toplam ağır hasta sayısı 542, hastalarda zatüre oranı yüzde 9.4 oldu.

Bugünkü test sayısı 45 bin 712 olarak kayıtlara geçti.

'AĞIR HASTA SAYISI DA VERİLECEK'

Koca, ''Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunda, bundan sonra, salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak, Ağır Hasta sayısı da verilecek. Yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak, seyir hakkında detaylı bilgi sunması için Zatürre Oranı gösterilecek'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 29 Temmuz 2020 koronavirüs tablosu şöyle: