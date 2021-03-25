Koronavirüs vurdu, Hatay-Fenerbahçe maçı ve açılış töreni iptal
Yeni Hatay Stadı'nın açılışı için organize edilen Hatay-Fenerbahçe maçı oynanmayacak.
Atakaş Hatayspor, milli maç arasında 27 Mart Cumartesi günü Fenerbahçe ile yeni stadın açılışı için organize edilen özel maçın iptal edildiğini duyurdu. Kulüp, iptal gerekçesi olarak da artan koronavirüs vakalarını gerekçe gösterdi. Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi 5 futbolcu koronavirüse yakalanmıştı.
Hatayspor'dan yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"27 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da ev sahipliğimizde oynanacak olan özel maç, ülkemizde Covid-19 vaka sayılarının artması nedeniyle iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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