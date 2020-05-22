'Koronavirüs' vurgusu Tokyo'yu çıldırttı
Japonya’da yayın yapan Foreign Correspondents Club of Japan (FCCJ / Japonya Yabancı Muhabirler Kulübü) tarafından hazırlanan Number 1 Shimbun adlı uluslararası derginin nisan sayısının kapağı gündeme damga vurdu.
Japonya’da yayın yapan Foreign Correspondents Club of Japan (FCCJ / Japonya Yabancı Muhabirler Kulübü) tarafından hazırlanan Number 1 Shimbun adlı uluslararası derginin nisan sayısının kapağı gündeme damga vurdu.
FCCJ hemen harekete geçerek, resmi internet sitesinde yer alan kapaktaki tartışmalara söz konusu görseli çıkardı ve özür diledi. Kapakta bir tek “Covid-19” yazısı kaldı.
Kulübün başkanı Khaldon Azhari konuyla ilgili olarak bir açıklama yaparak “Bu sayının herhangi bir bölümü hakkında rahatsız hissetmiş, olmuş herkese samimi pişmanlıklarımızı ifade etmek ve bu hastalık nedeniyle sevdiklerini kaybeden herkese en derin taziyelerimizi ifade etmek isteriz” dedi.
Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’nın resmi logosu “virüs” illüstrasyonlarına benzetildi ve altına da “Covid-19” yazıldı. Tasarım büyük tepki çekerken Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi de harekete geçti.020 Yaz Olimpiyat Oyunları’nın resmi logosu “virüs” illüstrasyonlarına benzetildi ve altına da “Covid-19” yazıldı. Tasarım büyük tepki çekerken Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi de harekete geçti.
“Çok rahatsız edici ve saldırgan. Bir de koronavirüs nedeniyle acılar çeken insanları düşününce…” diyen Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi CEO’su Toshiro Muto, bunun ayrıca telif haklarının bir ihlali olduğunu da ifade etti.
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