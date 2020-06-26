Koronavirüse 4 yeni belirti eklendi

26 Haziran 2020 Cuma, 09:34

SEMPTOM SAYISI 11 YÜKSELDİ

Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) kurumu koronavirüse dair yeni açıklamalar yaptı. CDC, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin dört yeni semptomu listeledi.

Araştırmacıların eline daha fazla veri geçtikçe Covid-19 semptomlarına yenileri eklendi. Covid-19 salgını ilk ortaya çıktığında ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı temel belirtiler arasındaydı.

YENİ 4 SEMPTOM

Halsizlik, ishal, tıkanıklık ya da burun akıntısı ve son olarak mide bulantısı veya kusma Covid-19'un yeni semptomları arasında girdi.