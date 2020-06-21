Koronavirüse aldırış etmeden eğlendiler

21 Haziran 2020 Pazar, 15:22

İzmit’te dün gece sahil kenarındaki ücretsiz otopark alanına araçları ile gelen yaklaşık 100 genç, araçlardan açtıkları yüksek sesli müzik ile koronavirüs tehlikesini umursamadan eğlendi.

Duruma tepki gösteren vatandaşlar ise o anları cep telefon kamerasıyla görüntüledi. Sosyal mesafe ve maske kurallarını önemsemedikleri görülen gençler, otopark içerisindeki yol üzerinde dakikalarca dans etti. Otoparkın bulunduğu yolu zaman zaman kapatan gençler bir süre sonra araçlarına binerek bölgeden ayrıldı. Koronavirüsün yayılmasına davetiye çıkaran görüntülerle ilgili polis inceleme başlattı.