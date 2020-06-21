Koronavirüse aldırış etmeden eğlendiler
İzmit’te, sahil kenarındaki otoparkta maske ve sosyal mesafeye aldırış etmeden eğlenen gençler kameralara yansıdı.
İzmit’te dün gece sahil kenarındaki ücretsiz otopark alanına araçları ile gelen yaklaşık 100 genç, araçlardan açtıkları yüksek sesli müzik ile koronavirüs tehlikesini umursamadan eğlendi.
Duruma tepki gösteren vatandaşlar ise o anları cep telefon kamerasıyla görüntüledi. Sosyal mesafe ve maske kurallarını önemsemedikleri görülen gençler, otopark içerisindeki yol üzerinde dakikalarca dans etti. Otoparkın bulunduğu yolu zaman zaman kapatan gençler bir süre sonra araçlarına binerek bölgeden ayrıldı. Koronavirüsün yayılmasına davetiye çıkaran görüntülerle ilgili polis inceleme başlattı.
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