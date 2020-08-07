Koronavirüse karşı güvenli noktalar: İzmir turuncuya bürünüyor!

07 Ağustos 2020 Cuma, 10:41

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir’deki tüm turizm paydaşlarıyla birlikte kentin hijyenik ve güvenilir bir turizm destinasyonu olması hedefiyle başlattığı Turuncu Çember sertifikası yaygınlaşıyor. Çeşme, Bergama, Karaburun, Dikili, Urla, Foça, Torbalı ve Kemalpaşa ilçelerinden yapılan 101 başvuruyla toplam başvuru sayısı 327’ye yükseldi. Bugüne dek 241 işletme Turuncu Çember sertifikası almaya hak kazandı. 39 işletme ise kriterleri sağlayamadığı için sertifika alamadı.

Değerlendirmeler ilçe belediyelerinin oluşturduğu kurullara ek olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan Turuncu Çember Değerlendirme Ekibi tarafından üç ayrı koldan hızla devam ediyor.

İZMİR HARİTASINA EKLENİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hijyen standartlarını karşılayan yeme-içme ve konaklama tesislerine verdiği Turuncu Çember sertifikası, İzmir’deki işletmelerin normalleşme sürecine uyumunu kolaylaştırmayı ve işletmelerin yurtiçi ve yurtdışı platformlarda tanıtımını yaparak İzmir’in turizm sektörüne katkı sağlamayı amaçlıyor. Yeme içme tesisleri kategorisinde 100 üzerinden asgari 75, konaklama tesisleri kategorisinde ise 200 üzerinden asgari 150 puan alan işletmeler Turuncu Çember almaya hak kazanıyor. Turuncu Çember sertifikasını alan işletmeler, turuncucemberizmir.com internet sitesindeki İzmir haritasında güvenle tercih edilen işletmeler olarak yer alıyor.