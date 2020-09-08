Koronavirüse yakalan Ali Babacan'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, sağlık durumu hakkında yeni açıklama yaptı. Babacan, ''Covid-19'la on beşinci günün sonunda şikayetlerim azaldı. Bulguların da düzelme eğilimine girmesi üzerine doktorum tedavimin evde süreceğini söyledi'' ifadelerini kullandı.
25 Ağustos’ta koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Babacan, 29 Ağustos’ta eşinin ve çocuğunun testlerinin de pozitif çıktığını açıklamıştı.
Twitter üzerinden yeni paylaşım yapan Babacan, şu ifadeleri kullandı:
''Covid-19'la on beşinci günün sonunda şikayetlerim azaldı. Bulguların da düzelme eğilimine girmesi üzerine doktorum tedavimin evde süreceğini söyledi. Hastanede kaldığım süre boyunca sağlık çalışanlarımızın gösterdiği büyük fedakarlığa şahit oldum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Son günlerde yeniden yaygınlaşan salgına karşı özellikle toplu organizasyonlardan uzak durmanızı, her türlü tedbiri almanızı, kendinizi ve çevrenizdekileri korumanızı özellikle rica ediyorum. Tüm COVID-19 hastalarına acil şifalar diliyorum.''
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