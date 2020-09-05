Koronavirüse yakalanan AKP'li vekilin oğlu, ambulans uçakla başka hastaneye sevkedildi

AKP Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın oğlu Batuhan Elitaş, koronavirüs tedavisi için Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

(İHA)
05 Eylül 2020 Cumartesi, 19:57
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AKP Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın 22 yaşındaki oğlu Batuhan Elitaş, tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi İntaniye Servisinden koronavirüs tedavisi için ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesine nakledildi. 


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