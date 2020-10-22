Koronavirüse yakalanan CHP'li vekil Aziz Aydınlık'ın sağlık durumu hakkında gelişme
13 gündür Mersin Şehir Hastanesi’nde yeni tip koronavirüs tedavisi gören CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık’ın yoğun bakımdan çıkarıldığı açıklandı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, bir süredir, yeni tip koronavirüs tedavisi gören CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık’ın yoğun bakımdan çıktığı duyuruldu. 13 gündür yoğun bakımda olan Aydınlık’ın sağlık durumuna ilişkin Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Demir, “Sağlık durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor” dedi.
Demir, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Bir süredir Covid-19 nedeniyle tedavi gören Şanlıurfa Milletvekilimiz Aziz Aydınlık’ın yoğun bakımdan çıktı. Sağlık durumu her geçen daha iyiye gidiyor, kısa bir süre sonra aramızda olacak ve kaldığı yerden Şanlıurfa için çalışmalarını sürdürecek.”
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