Koronavirüse yakalanan İbrahim Kalın'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, hafif semptomlarla geçirdiği koronavirüs (Covid-19) tedavisinde son aşamaya geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2020 Cumartesi, 18:23
Koronavirüse yakalanan İbrahim Kalın'dan ilk açıklama
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Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hafif semptomlarla geçirdiğim koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim. Şu anda gayet iyiyim hamdolsun. Arayan, soran, mesaj gönderen, dua eden herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


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