Koronavirüse yakalanan İbrahim Kalın'dan ilk açıklama

31 Ekim 2020 Cumartesi, 18:23

Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hafif semptomlarla geçirdiğim koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim. Şu anda gayet iyiyim hamdolsun. Arayan, soran, mesaj gönderen, dua eden herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.