Koronavirüse yakalanan Kemal Deniz Bozkurt'un sağlık durumu hakkında yeni gelişme

09 Eylül 2020 Çarşamba, 20:02

5 Eylül tarihinde koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:

"İçinde bulunduğum izolasyon sürecinde arayan, soran ve mesaj gönderen tüm dostlara çok teşekkür ediyorum. Sağlık durumum iyi, hepinizle konuşmak isterim ancak bir süre konuştuktan sonra artan boğaz ağrısı nedeniyle bunu yapamıyorum. Anlayışınız için teşekkürler. Sevgiyle kalın."