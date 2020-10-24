Koronavirüse yakalanan Rahmi Koç'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

Koronavirüs tedavisi gören Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç taburcu oldu.

DHA
24 Ekim 2020 Cumartesi, 11:45
Koronavirüse yakalanan Rahmi Koç'un sağlık durumuna ilişkin açıklama
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Rahmi Koç'un bir süre önce üst solunum yolu şikayetiyle gittiği hastanede koronavirüse yakalandığı tespit edilmişti.
Koç tedavisinin ardından bugün taburcu oldu.

Hastaneden yapılan açıklamada, "Kendisinin sağlık durumu iyi olup, evinde istirahat edecektir" denildi.


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