Koronavirüse yakalanan Rahmi Koç'un sağlık durumuna ilişkin açıklama
Koronavirüs tedavisi gören Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç taburcu oldu.
Rahmi Koç'un bir süre önce üst solunum yolu şikayetiyle gittiği hastanede koronavirüse yakalandığı tespit edilmişti.
Koç tedavisinin ardından bugün taburcu oldu.
Hastaneden yapılan açıklamada, "Kendisinin sağlık durumu iyi olup, evinde istirahat edecektir" denildi.
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