Koronavirüse yakalanan Trump'a Ruslardan destek: Yardıma hazırız

02 Ekim 2020 Cuma, 13:42

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania’nın koronavirüs (Covid -19) testinin pozitif çıkmasının ardından Sputnik V aşısını üreten Gamaleya Araştırma Enstitüsü, koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump’a yardıma hazır olduğunu açıkladı.

Enstitünün Başkanı Alexander Gintsburg’un, “Resmi olarak Rus makamlarına başvururlarsa onlara yardım edebileceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Ayrıca Gintsburg’in, Trump yönetiminin Rus aşısı Sputnik V ile aşılanması önerisinde bulunarak, “Bence bunu başkanlarıyla çözecekler. Bu arada, (Rus aşısıyla) aşı olmaları güzel olurdu” dediği ifade edildi.