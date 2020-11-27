Koronavirüse yakalanan Tuncay Özkan’dan iyi haber

27 Kasım 2020 Cuma, 18:44

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından İzmir'de bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Özkan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir videoyla sağlık durumuna ilişkin son gelişmeleri aktardı.

"SİZLERLE BİRLİKTE OLACAĞIM"

Koronavirüse yakalanmasının üzerinden 27 gün geçtiğini anımsatan Özkan, "Çok şükür, her şey çok daha güzel, daha sağlıklıyım. Kendim nefes alabiliyorum, koronavirüs tedavim bitti diyebilirim. Ancak, koronavirüsün akciğer ve diğer organlarda yarattığı belli rahatsızlıklar var. Onlarla ilgili mücadelemiz 3 ay kadar daha devam edecek. Önümüzdeki haftadan itibaren ben de hayata katılacağım, sizlerle birlikte olacağım" dedi.

Genel sağlık durumunun iyi olduğunu bildiren Özkan, koronavirüs ve diğer hastalıklardan dolayı hastanelerde tedavi gören bütün hastalara şifa diledi.

"SEVGİ VE TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM"

Koronavirüs salgını konusunda farkındalığın önemli olduğunun altını çizen Özkan, "Koronavirüsten neredeyse ölmek üzereydim. Ege Üniversitesi hocalarımıza, rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Beni hayata döndürdüler. Gürsel ve Hüsnü hocalarıma sevgilerimi yolluyorum. Acil bakımdaki doktorlarımıza, hemşirelerimize, herkese saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum" diyerek sağlık emekçilerine teşekkür etti.