Koronavirüse yakalanan Türk sanat müziği sanatçısı Zeki Çetin entübe edildi

01 Nisan 2021 Perşembe, 16:23

Türk sanat müziği sanatçısı Zeki Çetin’in koronavirüs nedeni ile entübe edildiği öğrenildi.

Türk sanat müziği ses sanatçısı Onur Akay, “Bülent Ersoy’un en yakın dostlarından 81 yaşındaki Türk sanat müziği sanatçısı Zeki Çetin koronavirüse yakalandı ve maalesef entübe edildi. Değerli sanatçımız için dualarınızı eksik etmeyin. Aynı zamanda Zeki Bey’in eşinin de koronavirüs testi pozitif çıktı ve tedavisine evde devam ediliyor. Zeki Çetin ve eşi geçtiğimiz Ekim ayında ise koronavirüse karşı tedbir amaçlı kanlarını ozonlatmıştı. Kendilerine acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

ZEKİ ÇETİN KİMDİR?

17 Kasım 1940 Karabük’te dünyaya gelen Zeki Çetin, 1968 yılında Hafta Sonu Gazetesi’nin Altın Ses Yarışması’nı kazanıp sanat dünyasına girdi. Sahne ve albüm çalışmaları yapan sanatçı, uzun yıllar işletmecilik yaparak ünlü isimleri sahneye de çıkardı.