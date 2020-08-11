Koronavirüste son durum: En fazla vaka ve can kaybı olan 10 ülke hangisi?

11 Ağustos 2020 Salı, 18:04

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 20 milyon 318 bini aştı.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 740 bin 302 kişi öldü.

DÜNYA ÇAPINDA 6,3 MİLYON KİŞİ...

Vaka sayısı dünya genelinde 20 milyon 318 bin 232'ye çıkarken, virüs saptanan 13 milyon 242 bin 448 kişi de sağlığına kavuştu.

Birgün'de yer alan habere göre, dünyada tedavisi süren 6 milyon 335 bin 482 aktif vaka bulunuyor.

EN FAZLA VAKA

Dünya genelinde en fazla vaka olan 10 ülke şöyle:

ABD - 5 milyon 251 bin 446 vaka

Brezilya - 3 milyon 57 bin 470 vaka

Hindistan - 2 milyon 269 bin 52 vaka

Rusya - 892 bin 654 vaka

Güney Afrika - 563 bin 598 vaka

Meksika - 485 bin 836 vaka

Peru - 483 bin 133

Kolombiya - 397 bin 623

Şili - 375 bin 44

İspanya - 370 bin 60



EN FAZLA CAN KAYBI

Virüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 10 ülke ise şöyle: