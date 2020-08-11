Koronavirüste son durum: En fazla vaka ve can kaybı olan 10 ülke hangisi?
Koronavirüs bulaşan insan sayısı dünya genelinde 20 milyon 318 bini aştı. En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5 milyon 251 bin 446 kişide Covid-19 tespit edildi, ülkede salgın nedeniyle 166 bin 192 kişi hayatını kaybetti.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 20 milyon 318 bini aştı.
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 740 bin 302 kişi öldü.
DÜNYA ÇAPINDA 6,3 MİLYON KİŞİ...
Vaka sayısı dünya genelinde 20 milyon 318 bin 232'ye çıkarken, virüs saptanan 13 milyon 242 bin 448 kişi de sağlığına kavuştu.
Birgün'de yer alan habere göre, dünyada tedavisi süren 6 milyon 335 bin 482 aktif vaka bulunuyor.
EN FAZLA VAKA
Dünya genelinde en fazla vaka olan 10 ülke şöyle:
- ABD - 5 milyon 251 bin 446 vaka
- Brezilya - 3 milyon 57 bin 470 vaka
- Hindistan - 2 milyon 269 bin 52 vaka
- Rusya - 892 bin 654 vaka
- Güney Afrika - 563 bin 598 vaka
- Meksika - 485 bin 836 vaka
- Peru - 483 bin 133
- Kolombiya - 397 bin 623
- Şili - 375 bin 44
- İspanya - 370 bin 60
EN FAZLA CAN KAYBI
Virüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 10 ülke ise şöyle:
- ABD - 166 bin 192 ölüm
- Brezilya - 101 bin 857 ölüm
- Meksika - 53 bin 3 ölüm
- İngiltere - 46 bin 526 ölüm
- Hindistan - 45 bin 361 ölüm
- İtalya - 35 bin 209 ölüm
- Fransa - 30 bin 340 ölüm
- İspanya - 28 bin 576 ölüm
- Peru - 21 bin 276 ölüm
- İran - 18 bin 616 ölüm
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