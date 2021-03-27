Koronavirüsten değil kameradan korktular
Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerinin daha sıkı hale getirildiği ve yeni önlem kararlarının alındığını Eskişehir’de özellikle sosyal mesafeye pek de dikkat edilmediği gözlenirken, yan yana oturan yurttaşlar koronavirüsten değil, kendilerini görüntüleyen gazetecilerin kamerasından korkup kaçtılar.
Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun yeni aldığı tedbirler doğrultusunda Hamamyolu, İsmet İnönü ve İki Eylül caddelerinde denetimler başlarken, polis ve bekçiler maske ve mesafe kurallarına uymaları hususunda yurttaşları uyardı.
Caddelerdeki kalabalıklarda azalma olmadığı gözlenirken bazı yurttaşlar salgından değil, gördükleri kameradan kaçtı. Kamera gördükten sonra birçok yurttaşın bölgeden uzaklaşmasının ardından caddelerle beraber oturma yerleri yeniden boş kaldı.
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