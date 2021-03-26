Koronavirüse yakalanan Nuri Alço taburcu oldu

26 Mart 2021 Cuma, 16:25

Koronavisürse yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılan usta oyuncu Nuri Alço, sağlığına kavuştu. Hiçbir solunum desteğine ihtiyaç duyulmadan normal bir odada hastalık sürecini geçiren oyuncunun, sağlığının iyi olduğu öğrenildi.

Taburcu edilen Nuri Alço hastaneden eşi Burcu Sezginoğlu ile birlikte ayrıldı.