Koronavirüse yakalanan Nuri Alço taburcu oldu
Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Nuri Alço, tedavisinin yapıldığı hastaneden taburcu oldu.
Koronavisürse yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılan usta oyuncu Nuri Alço, sağlığına kavuştu. Hiçbir solunum desteğine ihtiyaç duyulmadan normal bir odada hastalık sürecini geçiren oyuncunun, sağlığının iyi olduğu öğrenildi.
Taburcu edilen Nuri Alço hastaneden eşi Burcu Sezginoğlu ile birlikte ayrıldı.
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