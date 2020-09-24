CHP'li Yarkadaş: "Koronavirüsten yaşamını yitiren hastanın cenazesi için 80 bin TL istenildi"

24 Eylül 2020 Perşembe, 18:37

CHP 26. Dönem Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Hastanesi'nde koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren 77 yaşındaki Temenuşka Asenova'nın cenazesinin aileye verilmesi için hastane yönetiminin aileden tedavi masrafları olan 80 bin TL istediğini aktardı.

BU İNSANLIK DRAMINA SON VERİN

Sosyal medya hesabından olayı aktaran Yarkadaş, "Az önce Bulgaristan vatandaşı olan, 4 yıl önce annesi ve çocuğuyla ülkemize yerleşen, Göç Dairesi'nin süresiz ikamet verdiği Sevgi Asenova ile konuştum. Esenyurt'ta ikamet eden Asenova Ailesi'nin annesi Temenuşka Asenova (77) dokuz gün önce hastaneye kaldırılıyor. Sevgi Hanım, kıymetli annesini Esenyurt Devlet Necmi Kadıoğlu Hastanesi ACİL Servisi'ne yatırmak istiyor. Ancak; istenen ücreti ödeyemeyeceklerini beyan edince, 77 yaşındaki Temenuşka Asenova, yaklaşık 3 saat serviste bekletiliyor. Genç kadın çaresizlik içinde kıvranırken aklına 184'ü aramak geliyor. 184'ün devreye girmesi üzerine hastane yönetimi 77 yaşındaki kadının yatışını yapacağını ancak masraflar için "senet" imzalanması gerektiğini söylüyor. Sevgi Asenova bunun üzerine senedi imzalıyor ve annesinin hastaneye yatışı yapılıyor. Sn. @drfahrettinkoca ; yukarıda anlattığım dram şu an devam ediyor. Bir evlat, annesinin naaşını alabilmek için çırpınıyor. Bu insanlık dramına derhal son verdirtin ve vicdanlarımızı bu ağır yükten kurtarın. Temenuşka Asenova da her yurttaşımız gibi son yolculuğuna uğurlansın" ifadelerini kullandı.

"NAAŞI ALMAK İÇİN 80 BİN TL"

Annesini hastneye yatırdıktan sonra yaşadıklarını Barış Yarkadaş'a anlatan Sevgi Asenova, "Önüme uzatılan senedi imzaladım. Annem yatırıldı. COVİD olduğu anlaşıldı. Ve tam 8 gün yoğun bakımda kaldı. Dün gece ise ömrü vefa etmedi, hakkın rahmetine kavuştu. Bugün cenazeyi almak için hastaneye gittim. Hastane yönetimi bana 80 bin TL tedavi masrafı olduğunu ve parayı ödemediğim takdirde cenazeyi vermeyeceklerini söyledi. Ben aylardır işsizim. Hiçbir gelirim yok. Bu parayı ödeyebilmem mümkün değil. Annemin cenazesi şu an hastanede. Biraz sonra Kaymakamlığa gideceğim. Param yok" dedi.

NAAŞ İÇİN HASTANEDEN İNDİRİM!

Sevgi Asenova ile tekrar iletişime geçen Yarkadaş hastane yönetiminin cenazeyi aileye vermek için ücreti 80 bin TL'den 46 Bin TL'ye indirdiğini aktardı. Yarkadaş, "Annesi vefat eden Sevgi Asenova ile az önce yeniden konuştum. Asenova, hastanenin tedavi ücretini 80 binden 46 bine düşürdüğünü ve kendisine bu belgenin verildiğini söyledi. Ekte ölüm belgesi ve tedavi masrafı için istenen tutar var. Ancak Asenova'nın parası yok" dedi.