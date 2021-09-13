Koronavirüsü atlatan F1 pilotu Kimi Raikkonen pistlere dönüyor
Formula 1'de Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, koronavirüsü yendi ve Rusya Grand Prix'sinde piste çıkacak.
Formula 1 takımlarından Alfa Romeo'nun Fin pilotu Kimi Raikkonen, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatmasının ardından Rusya Grand Prix'sinde piste çıkacak.
Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından sağlık durumuna ilişkin bilgi veren 41 yaşındaki pilot, "Tamamen iyileştim. Sonraki yarışta görüşmek üzere." mesajını paylaştı.
Raikkonen, test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Formula 1'in Hollanda ve İtalya ayağındaki yarışlara katılamamıştı.
Sezon sonunda kariyerini noktalayacak Finlandiyalı sürücünün yerine, bu iki etapta Alfa Romeo adına Polonyalı test pilotu Robert Kubica piste çıkmıştı.
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