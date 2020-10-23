Koronavirüsü öldüren maske tasarlandı

23 Ekim 2020 Cuma, 13:27

Massachussets Teknoloji Enstitüsü tarafından tasarlanan elektronik yüz maskesi, 90 dereceye kadar ısıtılan bakır ağa sahip pille çalışıyor.

Maskeyi üreten araştırmacılar, maskenin koronavirüsü öldüreceğini öne sürdü.

Maske tasarımı için patent başvurusunda bulunan araştırmacılar, fiziksel testlerin yapılacağı prototipler oluşturdu.

TEMİZLEMEK YA DA ATMAK GEREKMİYOR

Maske ticarileşir ve satışa başlanırsa; cerrahi maske, bez maske ve N95 gibi ürünlerden daha pahalı olacak.

Sözcü'nün aktardığına göre; tasarlanan maske, özellikle kişi sayısının yüksek olduğu toplu taşıma araçları ya da virüsün çabuk biçimde yayılabileceği ortamlarda kullanılmak için ideal olacak.

Kullanıldıktan sonra maskenin temizlenmesi ya da atılması gerekmeyecek.

Kimya Mühendisi Michael Strano, "Tasarlanan konsept, virüsün maskeden geçmesine izin veriyor ancak onu yavaşlatıyor ve etkisiz hale getiriyor" dedi.