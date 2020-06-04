Koronavirüsü yendi, çitf kaleye çıktı
Beşiktaş, Süper Lig’in 27. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Beşiktaş, Süper Lig’in 27. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Koronavirüse yakalandığı ve testlerinin negatife döndüğü öne sürülen Burak da toplu idmanda yer aldı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
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