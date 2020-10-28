Koronavirüsü yenen sağlık çalışanı: Hafıza kaybı yaşıyorum
Kayseri'de koronavirüse yakalanan 51 yaşındaki sağlık çalışanı Mustafa Ercıyes, 22 gün süren tedavi ile sağlığına kavuşup, görevine döndü. Ercıyes, "Şu an iyiyim. Hafıza kaybı yaşıyorum ama bu da geçici" dedi.
Kayseri Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Servisi'nde sağlık hizmetlisi olarak çalışan Mustafa Ercıyes, geçen 28 Ağustos günü, yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile koronavirüs testi yaptırdı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine de tedaviye alındı. 8 gün hastanede 14 gün evinde tedavi gören evli ve 3 çocuk babası Ercıyes, sağlığına kavuştu.
'HAFIZA KAYBI YAŞIYORUM AMA BU DA GEÇİCİ'
Yeniden görevine dönen Ercıyes, "Çalıştığım hastanede koronavirüse yakalandım. Sekiz gün hastanede yattım. Çok fazla bir sıkıntı yaşamadım. Taburcu olduktan sonra solunum sıkıntısı ile karşılaştım. Bu şekilde 14 günde evde karantina altında kaldım. Şu an iyiyim. Hafıza kaybı yaşıyorum ama bu da geçici. Vatandaşlarımız koronavirüsü çok ciddiye alsın. Maske ve mesafe kurallarına mutlaka dikkat etsinler. Ailesini, ülkesini düşünen herkes maske takmalı ve mesafeye uymalıdır" dedi.
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