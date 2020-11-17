Koronavirüsü yenenlerde 50 gün sonra ne oluyor?

17 Kasım 2020 Salı, 22:26

Uzmanlar, koronavirüsün ikinci kez bulaştığını yüksek sesle dillendirmeye başladı. Son olarak İtalya’da gerçekleştirilen bir araştırmada virüsün ikinci kez bulaşmasına dair çarpıcı ayrıntılara yer verildi.

NTV’nin haberine göre İtalya’da yapılan araştırmaya göre koronavirüse yakalanan beş hastadan birinde semptomların 50 gün sonra tekrar görüldüğü açıklandı. Açıklama, Agostino Gemelli Irccs Üniversitesi Poliklinik Vakfı'nın Covid-19 sempozyumu sonrası yapıldı.

İtalyan La Repubblica’nın American Tıp Derneğinin yayını Jama’ya dayandırdığı haberine göre, Nisan ayından Haziran ayına kadar 176 kişiyle yapılan araştırmada hastalar detaylı bir şekilde incelendi.

“YÜZDE 19’UNDA BİR KEZ DAHA GÖRÜLDÜ”

Törende konuşan Katolik Üniversitesi Mikrobiyoloji Profesörü ve Gemelli Polikliniği Laboratuvar ve Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü direktörü Profesör Maurizio Sanguinetti, Covid-19 virüsünü taşıyan hastaların iki gün üst üste negatif, üç gün art arda ateşinin olmaması ve diğer semptomlarda iyileşme tespit edildikten sonra hastalar incelenmeye devam edildiğini söyledi.

Açıklamada, Covid-19 tanısından elli gün sonra gerçekleştirilen testte hastaların yüzde 19’unda koronavirüse tekrar görüldüğü belirtildi.

Sadece hipertansiyon, diyabet ve kardiyovasküler hastalığı olan ileri yaşta bir kişide 16 ve 39 gün sonra pozitif veren testler hakkında Maurizio Sanguinetti, "Bu çalışma Covid-19'dan iyileşen hastaların doğru bir takibinin yapılmasının yararlılığını, iyileşen hastaların önlemleri uzun bir süre daha bırakmamalarını ve izolasyonlarına dikkat etmeleri tezini doğruluyor" ifadelerini kullandı.