Koronavirüsün başladığı Çin’den bir virüs daha çıktı! 7 kişi hayatını kaybetti

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 17:43

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve bütün dünyaya yayılan koronavirüs salgını sonrası şimdi de başı Bunyavirüs ile dertte.

Çin’in Jiangsu eyaletinde 37 kişi Anhui eyaletinde 23 kişi Bunyavirüs hastalığına yakalandı. 7’si hastanede hayatını kaybetti. Çin Sağlık bakanlığı halktan dikkatli olmasını istedi.

BUNYAVİRÜS NEDİR

Yeniçağ’ın haberine göre, Çin’de Koronavirüs’ün ardından “Hantavirüs” ismi verilen yeni bir virüs ortaya çıktı. Virüs ile ilgili ilk ölüm sonrası İngilizce yayın yapan Global Times’ın haberine göre Yunnan’dan Shandong’a otobüsle dönen kişide görüldü. Hantavirüs hastalığı ile ilk ölüm vakasının yaşanmasının ardından hem ülkemizde hem de dünyada hastalıkla ilgili birçok kişi araştırma yapmaya başladı.

HANTAVİRÜS NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR VE NASIL BULAŞIR?

Çin’de ortaya çıkan ve bir kişinin ölümüne neden olan Hantavirüs;

“Bunyaviridae ailesinde görülen oldukça etkileyici bir virüstür. Bu virüs ailesinde ise 7 farklı virüs yer almaktadır. Bunlar;

Bunyavirüs, Phlebovirüs, Nairovirüs, Tospovirüs, Orthobunyavirüs, Unclassified bunyavirüs ve Hantavirüs’tür.

Hantavirüs, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilmiştir ve Böbrek sendromlu kanamalı ateş olarak dünya genelinde anılmıştır.

Hayvanlarda görülen Hantavirüs genel olarak insana bulaşması zor bir virüstür. Asıl taşıyıcısı ise pamuk faresi adı verilen Sigmodon hispidusdur. Bu hayvanın yaşadığı bölgeler Güney, Orta ve Kuzey Amerika’dır.