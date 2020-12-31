Koronavirüsün hızlı yayılan türü Çin'de de görüldü
Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) İngiltere'de mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türüne Şangay'da rastlandığını bildirdi.
23 yaşındaki kadın hasta, Çin'de, Covid-19'un mutasyon geçirmiş bu türüne yakalanmış tespit edilen ilk vaka oldu.
Yetkililer, virüse yakalanan kadının 14 Aralık'ta İngiltere'den döndüğünü ve bu kişinin temasta bulunduğu kişilerin tespiti için araştırma yapıldığını açıkladı.
EN AZ 18 ÜLKEDE DAHA RASTLANDI
İngiltere'de, Covid-19'un daha hızlı yayılan türüne şimdiye kadar en az 18 ülkede daha rastlandı.
Aralarında Çin ve Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke, İngiltere'ye seyahat yasağı getirme kararı almıştı.
Covid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 52 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi yaşamını yitirdi.
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