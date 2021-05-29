Koronavirüsün ortaya çıkışında çarpıcı iddiaları içeren araştırmada ABD ve Çin detayı

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 11:37

St. George's Üniversitesi Onkoloji Profesörü Angus Dalgleish ve Norveçli bilim insanı Dr. Birger Sørensen'in hazırladığı koronavirüsün ortaya çıkışıyla ilgili 22 sayfalık çarpıcı iddiaları içeren bir rapor hazırladı.

TERSİNE MÜHENDİSLİK

Daily Mail tarafından ulaşılan rapora göre, “Çin bilim insanlarının bir Vuhan laboratuvarında Covid-19’u yarattığını ve ardından yarasalardan doğal olarak evrimleşmiş gibi görünmesini sağlamak için virüsün “tersine mühendislik” versiyonlarıyla izlerini kapatılmaya çalışıldığı” iddia edildi.

Dalgleish ve Sørensen, geçtiğimiz yıl virüse karşı bir aşı oluşturmak amacıyla Covid-19 örneklerini analiz etti. Bilim insanları, “Koronavirüsün yalnızca laboratuvar üretiminden kaynaklanabileceğini söyledikleri 'benzersiz parmak izleri' keşfettiklerini” belirtti.

ABD-ÇİN DETAYI

Dalgleish ve Sørensen, dergi ve veri tabanlarının arşivlerini de inceleyerek, 'Bazı Amerikan üniversiteleriyle uyum içinde çalışan Çin bilim insanlarının, koronavirüsü yaratmak için araçları bir araya getirdiğini' öne sürüldü.

“Gain of Function” isimli olan bu projenin Obama’nın döneminde ABD'de yasaklandığı belirtildi.

Dalgleish ve Sørensen, "'Gain of Function' projesi üzerinde çalışan bilim insanlarının, mağara yarasalarında bulunan doğal bir koronavirüs 'omurgasını' alıp üzerine yeni bir 'sivri uç' ekleyerek onu ölümcül ve son derece bulaşıcı SARS-Cov-2'ye dönüştürdüğünü” iddia ediyor.

DOĞAL YOL İLE GERÇEKLEŞMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Çin’deki laboratuvarda yürütülen deneyleri inceleyen Dalgleish ve Sørensen, SARS-Cov-2’nin diziliminde arka arkaya dört pozitif amino asit bulunduğunu, bunun doğal yollarla gerçekleşmesinin mümkün olmadığını öne sürdü.

Amino asitlerin hepsinin pozitif bir yüke sahip olduğunu ifade eden bilim insanları, virüsün insan hücrelerinin negatif yüklü kısımlarına bir mıknatıs gibi sıkıca yapıştığını, böylece daha bulaşıcı hale gelmesinin sağlandığını ifade ettiler.

Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları Daily Mail’e yaptıkları açıklamada, “Bulguları yayınlamaya çalıştıklarını, ancak o sırada virüsün yarasalardan veya diğer hayvanlardan insanlara doğal olarak geçtiğine inanan büyük bilimsel dergiler tarafından reddedildiklerini” söylediler.

-Daily Mail