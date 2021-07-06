İsrail’den Pfizer-BioNTech aşısıyla ilgili yeni etkinlik oranı açıklaması

06 Temmuz 2021 Salı, 12:40

Koronavirüsün Delta varyantının yayıldığı İsrail, yeni enfeksiyonları ve semptomatik vakaları önlemede Pfizer-BioNTech Covid-19 aşısının etkinliğinin azaldığını ancak ağır vakaları önlemede hâlâ oldukça etkili olduğunu açıkladı.

Aşının etkinliğinin azalması Delta varyantının yayılmasıyla ve İsrail'de sosyal mesafe önlemlerinin kaldırılmasıyla aynı döneme denk geldi.

Nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ını aşılayan İsrail'in Sağlık Bakanlığı tarafından dün gece yapılan açıklamaya göre aşının hastalığın yayılmasını ve semptomatik vakaları önlemedeki etkinliği 6 Haziran'dan itibaren yüzde 64'e geriledi. Aşının hastaneye yatışları ve ağır vakaları önlemede ise yüzde 93 etkili olduğu açıklandı.

YÜZDE 95 OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Bakanlık hastalığın yayılmasını ve semptomatik vakaları önlemede aşının daha önceleri ne kadar etkili olduğunu belirtmedi ve detay vermedi. Bakanlık yetkililerinin Mayıs'ta yayımladığı rapora göre Pfizer-BioNTech aşısının iki dozu hastalığın yayılmasını, semptomatik ve ağır vakaları önlemede yüzde 95'ten fazla etkiliydi.

Pfizer sözcüsü İsrail'in açıkladığı veriler hakkındaki sorulara cevap vermedi. Ancak aşı tarafından üretilen antikorların Delta dahil olmak üzere koronavirüs varyantlarını etkisiz hale getirebildiğini gösteren bir araştırmaya atıfta bulundu.

NÜFUSUN YÜZDE 60'I EN AZ BİR DOZ ALDI

İsrail'in 9.3 milyon olan nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ı en az bir doz Pfizer-BioNTech aşısı olurken, çoğunluğun aşılanmasıyla birlikte Ocak'ta günlük 10 bin olan vaka sayıları geçen ay tek haneli seviyelere inmişti.

Vaka sayılarının tek haneli sayılara düşmesiyle birlikte neredeyse tüm sosyal mesafe ve maske takma kurallarının kaldırıldığı İsrail'de virüsün Delta varyantı yayılmaya başladı ve birkaç gün önce maske kuralları kısmen de olsa tekrar yürürlüğe alındı. Günlük vaka sayısı pazar günü 343'e yükseldi.