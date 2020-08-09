Koronavirüsün yeni semptomu ortaya çıktı: 4 gün sürüyor
Yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayıları hızla artmaya devam ederken, yapılan bir araştırmada koronavirüsün yeni bir belirtisi ortaya çıktı. The American Journal of Emergency Medicine'da yayımlanan makaleye göre, dört gün boyunca hıçkırık tutan bir adamda koronavirüs tespit edildiği belirtildi. Uzmanlar bunun "Covid-19'un yeni belirtisi" olabileceğini duyurdu.
Yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayıları hızla artmaya devam ederken, tıp dünyasının önde gelen dergilerinden The American Journal of Emergency Medicine’de yayınlanan akademik makalede koronavirüsüh yeni bir semptomunun öne çıkmış olabileceği kaydedildi.
Ateş, kuru öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı, ishal, tat alma ve koku alma kaybı ve baş ağrısı gibi semptomların olduğu koronavirüse bu kez hıçkırık da eklendi.
Makalede, 62 yaşındaki Chicagolu bir adamın dört gün boyunca hıçkırdığı ve bunun aralıksız devam ettiği kaydedilirken, “Hiç semptom göstermiyordu ve ateşi ölçüldüğünde de 37.3 derece ateşi vardı. Fakat hastaneye kaldırılıp testler derinleşince durum ortaya çıktı. Corona virüsü testi pozitif çıktı ve ciğerlerinin kapasitesinin de düştüğü görüldü. Adamın ateşi de daha sonra 38.4’e çıktı” ifadesi kullanıldı.
Yaşananları dergiye aktaran Chicago’daki Cook County Hastanesi’ndeki doktorlar, “Günlerce geçmeyen hıçkırığı olan hastaları gözardı etmemek gerek. Doktorlar, Covid-19 hastalarında farklı semptomlara bakmalı çünkü birçok vaka semptom göstermeden ortaya çıkıyor” dedi.
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