Koronaya yakalanan Berlusconi hastaneye kaldırıldı

04 Eylül 2020 Cuma, 09:56

Koronavirüs salgını dünya çapında 868 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açarken 26 bin 300 kişiye ise bulaştı. Covid-19’a yakalanan isimlerden biri de eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi oldu.

Koronavirüse yakalanan eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Sağlık durumu hakkında is henüz bilgi verilmedi.

ASEMPTOMİK VAKA

3 Eylül'de koronavirüse yakalandığı açıklanan Berlusconi'nin, Milano yakınlarındaki Arcore kasabasındaki villasında, izolasyon altında olduğu ve bir yandan da çalışmalarını sürdürdüğü belirtilmişti.

Berlusconi'nin doktoru Alberto Zangrillo da basına yaptığı açıklamada, ünlü siyasetçinin asemptomatik olduğunu ve kurallar gereği karantinada kalacağını açıkladı.

Zangrillo, Berlusconi'ye, yakın dönemde İtalya'da Covid-19 vakalarının hızla arttığı Sardinya adasında bulunmasından ötürü test yapıldığını ifade etti.

Silvio Berlusconi, Ağustos ayında vakaların arttığı Sardinya adasında görülmüştü. Berlusconi burada, daha sonra Covid-19'a yakalandığı ortaya çıkan arkadaşı iş adamı Flavio Briatore ile bir araya gelmişti. Berlusconi’ye o dönem yapılan test sonucu negatif çıkmış, Briatore'nin test sonucu ise pozitif çıkmış, tedavi altına alınmıştı.