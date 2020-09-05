Korsan aramızda…

05 Eylül 2020 Cumartesi, 10:43

Angstrom yayınevinin sahibi Eric Angstrom (Lambert Wilson) kitapları çok satan Oscar Brach’ın "Dedalus" üçlemesinin son bölümü "Ölmek İstemeyen Adam"ın telif haklarını satın alır. Oscar Brach Fransa’nın Dan Brown’ıdır. Üçüncü bölüm Fransızcadan başka dillere eş zamanlı çevrilecektir. Eric bu görev için Paris’te sığınağa benzeyen Villette malikanesine farklı ülkelerden gelen çevirmenleri kapatır. Buraya cep telefonu, kayıt cihazı, bilgisayar sokmak yasaktır. İnternet erişimi, dış dünyayla iletişim kesilir. Çevirmenler Rus güvenlik görevlileri tarafından izlenirler. Dokuz çevirmen "Dedalus"un en çok sattığı ülkelerden seçilmişlerdir.

Eric Angstrom,bencil, hırslı, açgözlü, paradan başka hiçbir şeye önem vermeyen bir tüccardır. Kitap onun gözünde bir üründür, ne kadar iyi pazarlanırsa o kadar para getirecektir. Ona göre bu tecrit içinde bir mesaj da barındırmaktadır. Eric, Angstrom yazarlarını ne pahasına olursa olsun korsana karşı koruyacağını da kanıtlayacaktır.

Gizlilik anlaşması imzalayan dokuz çevirmen 480 sayfayı iki ay içerisinde çevirmek zorundadır. İlk 10 sayfa için mesai başlar. Rus Anna (Olga Kurylenko) kitabın kadın kahramanı Rebbeca’ya hayrandır, onun ne düşündüğünü, nasıl davranacağını imgeler. Çinli Chen (Frédéric Chau) pragmatiktir. Portekizli punk Telma’nın (Maria Leite) paraya gereksinimi vardır. Danimarkalı Helen’in (Sidse Babett Knudsen) en büyük düşü yazar olmaktır. Yunanlı marksist Konstantinos (Manolis Mavromatakis) vahşi kapitalist sistemi eleştirir. İngiliz genç Alex (Alex Goodman) yazar Oscar Brach’la tanışmak ister. İspanyol Javier (Edouardo Noriega) tedbirlidir. Alman Ingrid (Anna Maria Sturm) çok disiplinlidir. İtalyan Dario (Riccardo Scamarcio) dalgacıdır.

On sayfanın çevirisi biter bitmez Eric’e anonim bir mesaj gelir, 24 saat içerisinde 5 milyon avro ödemez ise ilk 10 sayfa internette yayınlanacaktır. İçlerinden biri kitap korsanıdır. Ortalık karışır, herkes birbirinden şüphe etmeye başlar. Eric korsan ortaya çıkıncaya dek hepsine baskı, şiddet uygular. Çevirmenlerin organize olmaları, dayanışmaları gerekiyordur. Kolektif davranmayı başarabilecekler midir?

"Populaire" (2012) adlı romantik komedisiyle sinemaya giren Régis Roinsard koyu bir Alfred Hitchcock ve Agatha Christie hayranı. “Çocukken Hitchcock’un filmlerini izlerdim. Annemle babam da Agatha Christie’nin polisiye romanlarını okurlardı. Ben de Christie’ye hayranım. İngiltere’nin ilk kadın yazarlarındandı. Hem çok sevildi hem de kadın olduğu için horlandı” diyen Roinsard, "Sırlar Kitabı"nı Dan Brown’ın "Inferno" kitabını tercüme etmek için İtalya’da depoya kapatılan çevirmenlerin haberini okuduktan sonra tasarlamış.

"Usual Suspects" (Olağan Şüpheliler) ile "Breakfast Club"ı (Kahvaltı Kulübü) çağrıştıran "The Translators"ı (Sırlar Kitabı/ 2019) izlerken ne olacağını kestirmek zor. Sürekli yanlış ipuçları, dönemeçler, sapmalar, ters köşeler, motivasyonlar, sürprizlerle karşılaşıyoruz. Uluslararası oyuncu kadrosunun yorumları başarılı. Görüntü yönetmeni Guillaume Schiffman’ın (The Artist) çalışması etkili. Dünyamızda giderek sanatın sıradanlaştığı, vasatlaştığı bir zamanda Roinsard, özgünlük, yaratıcılık, insanlık, sadakat, sömürü temalarını sorguluyor.

Senaryosunu Régis Roinsard, Daniel Presley, Romain Compingt’in yazdığı, Régis Roinsard’ın yönettiği, Lambert Wilson, Olga Kurylenko, Alex Goodman, Riccardo Scarmarcio, Sidse Babett Knudsen, Eduardo Noriega, Frédéric Chau, Anna Maria Sturm, Manolis Mavromatakis, Maria Leite, Sara Giraudeau, Patrick Bauchau’nun oynadığı "The Translators" (Sırlar Kitabı/ 2019) gösterime girdi.