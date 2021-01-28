Korsan saldırısına uğrayan gemideki 3 personel Türkiye'ye dönüyor

28 Ocak 2021 Perşembe, 21:16

19 Türk denizcinin çalıştığı Liberya bandıralı Mozart adlı gemi Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğramıştı. 1 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 15 mürettebat korsanlar tarafından kaçırılırken, gemi ile birlikte 3 personel serbest bırakılmıştı. Edinilen bilgilere göre, serbest bırakılan gemicilerden Furkan Yaren, İlhan Süha Tatlıgül, Bahadır Yeşilalan'ın Gabon'a geçerek, yarın THY'nin Libreville İstanbul seferini yapan tarifeli seferiyle Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Batı Afrika ülkesi Nijerya açıklarında Gine Körfezi’nde seyir halindeki Mozart adlı Türk konteyner gemisi, korsanlar tarafından kaçırılmıştı. Geminin İstanbul merkezli Boden Denizcilik şirketine ait olduğu ve Nijerya’nın Lagos kentinden Güney Afrika’nın Cape Town kentine seyir halinde olduğu ifade edilmişti. Gemide bulunan 19 mürettebattan 15’inin kaçırıldığı, 1’inin öldürüldüğü, 3 kişinin ise gemide bırakıldığı aktarılmıştı.

