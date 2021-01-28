Korsan saldırısına uğrayan gemideki 3 personel Türkiye'ye dönüyor
Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan "Mozart" adlı gemide görev yapan ve kaçırılan 15 personel arasında yer almayan 3 gemicinin yarın Türkiye'ye geleceği öğrenildi.
19 Türk denizcinin çalıştığı Liberya bandıralı Mozart adlı gemi Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğramıştı. 1 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 15 mürettebat korsanlar tarafından kaçırılırken, gemi ile birlikte 3 personel serbest bırakılmıştı. Edinilen bilgilere göre, serbest bırakılan gemicilerden Furkan Yaren, İlhan Süha Tatlıgül, Bahadır Yeşilalan'ın Gabon'a geçerek, yarın THY'nin Libreville İstanbul seferini yapan tarifeli seferiyle Türkiye'ye geleceği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Batı Afrika ülkesi Nijerya açıklarında Gine Körfezi’nde seyir halindeki Mozart adlı Türk konteyner gemisi, korsanlar tarafından kaçırılmıştı. Geminin İstanbul merkezli Boden Denizcilik şirketine ait olduğu ve Nijerya’nın Lagos kentinden Güney Afrika’nın Cape Town kentine seyir halinde olduğu ifade edilmişti. Gemide bulunan 19 mürettebattan 15’inin kaçırıldığı, 1’inin öldürüldüğü, 3 kişinin ise gemide bırakıldığı aktarılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
- Cemal Enginyurt'tan canlı yayında şok sözler
- Akşener'in 'Cinping Perinçek' çıkışına MHP'den yanıt
- Joe Biden'dan kritik F-35 savaş uçağı kararı
- Açıklarsak insan içine çıkamazsın”
- Kılıçdaroğlu'dan 'dava açın' diyen Erdoğan'a yanıt
- Demirtaş’ın altında kaldığı masa
- İBB’nin taksi teklifi alt komisyona geri çekildi
- Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü'den önemli açıklama
- İstanbul Sözleşmesi kaldırılacak
- Kredi kartı sahipleri dikkat!
Video Haberler
- Camide kumbaradan para çalan çift kamerada
- Otomobilin camında Elif'in saç telleri bulundu
- Özel Hastane önünde silahlı dehşet
- Şanlıurfa'da dehşete düşüren anlar kamerada
- Enginyurt, yaptığı ironi ile konukları şaşkına çevirdi
- Korkutan köpük; 3 mahalleye ağır koku yayıldı
- Esnafın kan ağladığı videoyu Akşener paylaştı
- Prof. Dr. Özlü 'maske' hakkındaki o iddiaya yanıt verdi
- Samsun'da sanayi sitesinde yangın
- 2.7 milyon liralık silahlı gasp girişimi kuryeye takıldı
En Çok Okunan Haberler
- Cemal Enginyurt'tan canlı yayında şok sözler
- Akşener'in 'Cinping Perinçek' çıkışına MHP'den yanıt
- Joe Biden'dan kritik F-35 savaş uçağı kararı
- Açıklarsak insan içine çıkamazsın”
- Kılıçdaroğlu'dan 'dava açın' diyen Erdoğan'a yanıt
- Demirtaş’ın altında kaldığı masa
- İBB’nin taksi teklifi alt komisyona geri çekildi
- Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü'den önemli açıklama
- İstanbul Sözleşmesi kaldırılacak
- Kredi kartı sahipleri dikkat!