Koruma altındaki sulak alanlar, yönetmelik değiştirilerek yapılaşmaya açıldı
İktidar, sulak alanlarda yapılaşmanın önünü biraz daha açtı. Üstelik de bunu “Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği”nde değişiklik yaparak gerçekleştirdi.
Sulak alanlarda baraj, gölet gibi zorunlu altyapılar dışındaki projelere de “kamu yararı kararı” bulunması şartıyla izin verilecek. Ayrıca bakanlık, sulak alanlarda “eğlenme, dinlenme” gibi hizmetler için tesis yaptırabilecek. Bu tesisler şirketlere işlettirilebilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı, dün yönetmeliğe “İşletme/İşlettirme” başlığı ile yeni bir madde ekledi. Yeni eklenen bu madde şöyle: “Sulak alanlarda, bakanlığa tahsis edilen yerlerde koruma, yönetim, işletme, tanıtım, sportif, eğlenme, dinlenme ve benzeri hizmetler için gerekli altyapı, üstyapı ve diğer tesisler genel müdürlükçe (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü) yapılır veya yaptırılır. Söz konusu tesislerin işletilmesi ve/veya işlettirilmesi genel müdürlükçe yapılır veya yaptırılır.”
Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 13 ilde 41 taşınmazı satışa çıkardı.
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