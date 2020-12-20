Koruma altındaki yaban keçisi avına 30 bin lira ceza

Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalında koruma altında ve avlanması yasak yaban keçisini vuran Ö.B.'ye, 30 bin 444 TL ceza kesildi.

DHA
20 Aralık 2020 Pazar, 16:58
Koruma altındaki yaban keçisi avına 30 bin lira ceza
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Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalında Ö.B. isimli şahıs, koruma altında ve avlanması yasak yaban keçisini vurdu.

İlçeye bağlı Görümlü beldesi kırsalında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri kaçak avlananların yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada 1 kişi, koruma altında olmasına rağmen vurduğu yaban keçisi ile yakalandı. Ö.B.'ye 30 bin 444 TL idari para cezası kesildi.


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