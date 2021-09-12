Patara'dan çalınan kumlar ‘çöp toplamaya’ bağlandı

12 Eylül 2021 Pazar, 04:00

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet’in gündeme getirdiği Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi’nden 2 bin 168 kamyon kum çalındığı iddiasına ilişkin, “kumun ormanlık alandan” alındığını belirtti. Kurum, kumun alınmasını Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ile Kaş Kültür ve Sanat Eğitim Derneği (KAŞ-DER) arasında imzalanan “çöplerin toplanması ve çevre temizliğinin sağlanması” protokolüne dayandırdı. Protokolün “düzmece” olduğunu belirten Tarım Orman İş Başkanı Şükrü Durmuş ise “Burada kum ormanı sıyrılarak alındı. Şimdi tahrip olan yere okaliptüs fidanı dikildi. Ama bu, suçu örtemez” dedi.

Cumhuriyet’in, “Patara’da 2 bin kamyon kum çalındı” başlığıyla duyurduğu haberde, Tarım Orman İş Başkanı Durmuş’un açıklamalarına yer vermiş ve Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi’nden 2 bin 168 kamyon kum çalındığı iddiasını gündeme getirmişti. Konuyla ilgili konuşan Durmuş, Patara’da görevli muhafaza memurlarından birinin, olayı yargı sürecine taşıyabilmek için kayıt almak isterken AKP Kaş ilçe yöneticisi tarafından engellendiğini ve kaymakam tarafından da “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla görevinden alındığını belirtmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, 9 Haziran’da, Patara’dan kum çalındığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

DAVAYA MÜDAHİL

Önergeyi yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, kum alındığı iddia edilen alanın, Patara kumsalı değil, aynı bölgedeki “orman alanı” olarak belirtilen yer olduğunu iddia etti. Kum alınmasını KAŞ-DER ile yapılan “çöp toplama” protokolüyle de ilişkilendiren Kurum, “Protokol kapsamında kum alımı yapılmıştır. Bu protokolün 3. maddesindeki hedefler arasında; ‘Alandaki kumul alanların düzeltilerek, tepe şeklinde olan kumların alınması suretiyle, çukur olan yerlerin doldurulmasını sağlamak’ yer almaktadır” ifadelerini kullandı. Olayla ilgili açılan soruşturmaya da değinen Kurum, “Açılan davaya bakanlığımızca (sebep olanların cezalandırılması hususunda) müşteki sıfatıyla müdahil olunmuştur” bilgisini paylaştı. Kurum, Türkkan’ın görevden alınan memurla ilgili sorularına ise yanıt vermedi.

‘KAMUOYU YANILTILIYOR’

Önergeyi değerlendiren Tarım Orman İş Başkanı Durmuş ise “Bu bölgede bakanlık dahil kimsenin böyle bir yetkisi yoktur. 5 bin kamyon kum depolanmış vaziyette. Kum denince akla hep yanlış bir görüntü geliyor. Burada söylediğimiz yarısı kil bir kum ve seralarda kullanılıyor. Bir plaj kumu değil” dedi. Bakanın kumun ormanlık alandan alınmasına ilişkin sözlerini de değerlendiren Durmuş, “Burada kum ormanı sıyrılarak alındı. Bakanlık kamuoyunu yanıltıyor” ifadelerini kullandı. l ANKARA