Koruma Kurulu, tarihi Galata Kulesi’ndeki restorasyon projesine onay verdi

27 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ortaya çıkan restorasyon faciasından bir gün sonra toplandı. 13 Ağustos’ta gerçekleşen toplantı gündemine tarihi kuleye ilişkin restorasyon projesi geldi. Kurul, tarihi kuleye ilişkin sunulan restorasyon projesinin uygun olduğuna karar verdi.

İBB KARARA İTİRAZ ETTİ

Karara karşı oy kullanan İBB Kurul Temcilcisi Hülya Kök hazırladığı gerekçesinde “Galata Kulesi’nde basına da yansıdığı ve başkanlığımızca da tespit edildiği şekilde taşıyıcı özgün duvarların hilti ve iş makineleri kullanılarak tahrip edildiği özgün malzemenin parçalandığı, tescilli kültür varlığı taşınmazlar da iş makinesi kullanımının geri dönüşü mümkün olmayan tahribatlara sebebiyet verdiği, iş makinesi marifeti ile özgün duvarın yıkılmasının kabul edilebilir, bir uygulama olmadığı aşikardır” ifadelerini kullandı.

“Galata Kulesi’nde de onaylı restorasyon projesi olmaksızın restorasyon uygulaması başlamış bugün de kurulumuza bu işlemler başladıktan sonra restorasyon projesi sunulmuştur” denilen gerekçede özetle şu sözler kaydedildi: “Koruma kurulunun izni olmadan, restorasyon projesi kurulumuza sunulup onay alınmadan, hilti kullanımı ile yapının tahribatına sebep olan önce imalat sonra restorasyon projesi yapılması 2863 sayılı K. ve T.V.K.K’nun kanunu bağlamında suç niteliği olup kurulumuzca ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulması gerektiğinden ve bu uygulamanın diğer eski eserlerde de aynı uygulamanın önünü açacağı gerçeğinden hareketle konu kurul kararına karşıoy gerekçemdir.”

PANOYA NE OLDU?

Restorasyon faciasıyla ilgili paylaşılan videoda asansörlerin bulunduğu giriş katında yer alan Türkiye heykel sanatının temsilcilerinden Tankut Öktem ve Haluk Tezonar’a ait alçı panonun yerinde olmadığı ortaya çıktı.

Alçı panoya ne olduğu ve tekrar yerine dönüp dönmeyeceği ise merak konusu. Alçı pano, Osmanlı minyatür geleneğinin temsilcilerinden olan Matrakçı Nasuh tarafından Kanuni Sultan Süleyman’ın 1534-35 tarihli Irak Seferi’ne atfen hazırlanan “Menazil-i Seferi Irakeyn” isimli minyatür albümünde bulunan İstanbul sahnesindeki Galata bölgesinin rölyef olarak tasviri.