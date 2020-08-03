Kosova Başbakanı Hoti, korona virüse yakalandı

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 01:00

Korona virüs salgını Avrupa’da etkisini arttırmaya devam ediyor. Kosova Başbakanı Avdullah Hoti bugün yaptığı açıklamada, Covid-19’a yakalandığını duyurdu. Hoti, 14 gün boyunca ev karantinasında olacağını açıklarken, “Beklediğim kadar fazla semptom yok. Şu anlık sadece çok hafif öksürük var” dedi.

