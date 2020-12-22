Kosova’da geçersiz oy hükümet düşürdü
Kosova'da hapis cezası kesinleşmiş bir milletvekilinin hükümet kurmak için kullandığı oyun geçersiz sayılması nedeniyle ülkede, hükümetin düştüğü belirtildi.
Kosova’da bir yılda ikinci kez siyasi kriz yaşandı. Ülkede Haziran ayında kurulan Avdullah Hoti hükümetinin düştüğü açıklandı.
120 sandalyeli Kosova Meclisi’nde Haziran ayında 61 oyla kurulan Başbakan Avdullah Hoti hükümetinde hapis cezası kesinleşmiş bir milletvekilinin oy kullanması Kosova Anayasa Mahkemesi tarafından geçersiz sayıldı.
40 GÜN İÇİNDE SEÇİM
Sözcü'de yer alan habere göre, ana muhalefet partisi Vetevendosje Hareketi’nin itirazını kabul eden Kosova Anayasa Mahkemesi, hapis cezası kesinleşmiş milletvekili Etem Arifi’nin kullandığı oyun geçersiz olduğuna hükmetti.
Oyun geçersiz sayılmasının ardından hükümetin düştüğü ilan edildi. Hoti hükümeti, Etem Arifi’nin oyuyla birlikte 61’i tamamlayarak, hükümeti kurmuştu. Kosovada 40 gün içerisinde seçime gidilmesi bekleniyor.
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