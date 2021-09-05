Kosova'da hastanın midesinden ameliyatla Nokia 3310 çıkarıldı
Kosova'da doktorlar, bir kişinin midesinden ameliyatla cep telefonu çıkardı.
Görsel: Facebook/Skender Teljaku
Kosava'nın başkenti Priştine’de 4 gündür midesinde cep telefonuyla yaşayan kişi pazartesi günü ameliyata alındı.
Ameliyatı yapan ekibin başındaki doktor Skender Teljaku, kimliği açıklanmayan 33 yaşındaki hastanın karnından çıkarılan Nokia’nın ünlü 3310 model telefonunun fotoğrafını Facebook hesabından paylaştı.
Doktorun gönderisinde endoskopi röntgenlerinin de fotoğrafları yer aldı. Teljaku, ameliyatta hastanın karnını açmadan özel endoskopi cihazları kullanarak telefonu üç parça halinde çıkardıklarını söyledi.
Doktor, telefonun en tehlikeli parçasının batarya olduğunu, bunun patlayıp organlara tehlikeli kimyasallar bulaştırabileceğini ifade etti.
Hastanın telefonu nasıl ve neden yuttuğuysa bilinmiyor.
Finlandiya merkezli telekomünikasyon şirketi Nokia’nın 3310 modeli 21 yıl önce piyasaya sürülmüş, dayanıklılığıyla dünya çapında ün kazanmıştı.
Kaynak: Independent Türkçe
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