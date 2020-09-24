Kosova'da "Yenilikçi Türk Hareket Partisi" adıyla yeni bir siyasi parti kuruldu

24 Eylül 2020 Perşembe, 17:24

Kosova'nın Prizren kentinde Ertan Simitçi'nin Genel Başkanı olduğu "Yenilikçi Türk Hareket Partisi" adıyla yeni bir siyasi parti kuruldu. Yapılan oylama neticesinde Genel Başkan Yardımcılıklarına Gökşen Uysal Curci ve Onur Canhas oy birliği ile seçildi.

Partinin kurulmasıyla ilgili Başkanlık Kurulundan yapılan yazılı açıklamada partinin resmi ve yasal işlemleri tamamlandıktan sonra siyasi sahnede yerini alacağı belirtilerek, "21 Eylül 2020 tarihinde Prizren'de düzenlenen Kurucu Genel Kurul toplantısında Genel Kurul delegelerinin oy birliği ile Yenilikçi Türk Hareket Partisi resmi olarak kurulmuştur. Genel Seçimler Yasası, Siyasi Partiler Kaydı ve Çalışmalarını düzenleyen 01/2013 sayılı yönetmeliğe dayanarak Genel Kurul'da Parti Tüzüğü ve Parti Programı görüşülmüş ve oybirliği ile kabul edilmiştir" denildi.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) parti hakkında bilgi veren Simitçi, “Şubat 2020 tarihinde başlatmış olduğumuz girişimler doğrultusunda 6 aylık bir hazırlık ve istişare süreci kapsamında da 21 Eylül 2020 tarihinde Kurucu Genel Kurul’un düzenlenmesine karar getirildi. Buradaki gayemiz özellikle de yeni kadroların ve yetişkin kaliteli genç nesillerin bir araya gelerek ülkemizi bekası, ülkemizin geleceği için yapmamız gereken çalışmaları istişare ederek hem Türk toplumunun gereksinimlerini de göz önüne alarak yeni bir siyasi oluşumun kurulmasına karar getirildi. Yeni partimizin ismi Yenilikçi Türk Hareket Partisi’dir.”