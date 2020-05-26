Kosta Rika’da eşcinsel evlilik yasal hale geldi

26 Mayıs 2020 Salı, 17:30

Kosta Rika'da eşcinsellerin evlenmesi yasal hale geldi. Konuyla ilgili yargı kararı dün gece yarısı yürürlüğe girdi. Daha önce yapılması planlanan kutlamalar ise koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edildi.

İlk evlilik iki kadın arasında misafirlerin katılımı olmaksızın sanal ortamda yapılacak ve tören devlet televizyonundan canlı yayınlanacak.

DW Türkçe'nin haberine göre, Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarado televizyonda yaptığı konuşmada, "Amacımız ayrımcılığın tüm biçimleriyle mücadele etmek” ifadelerini kullandı.

ORTA AMERİKA’DA İLK ÜLKE

Kosta Rika Amerika kıtasında eşcinsel evlilikleri tanıyan sekizinci ve Katolik Hristiyanlığın güçlü olduğu Orta Amerika'da ilk ülke oldu. Dünyada eşcinsel evlilikleri yasal hale getiren ülke sayısı da böylece 29'a yükseldi.