Kosta Rika’da eşcinsel evlilik yasal hale geldi
Kosta Rika eşcinsellerin evlenmesini yasal hale getiren ilk Orta Amerika ülkesi oldu
Kosta Rika'da eşcinsellerin evlenmesi yasal hale geldi. Konuyla ilgili yargı kararı dün gece yarısı yürürlüğe girdi. Daha önce yapılması planlanan kutlamalar ise koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edildi.
İlk evlilik iki kadın arasında misafirlerin katılımı olmaksızın sanal ortamda yapılacak ve tören devlet televizyonundan canlı yayınlanacak.
DW Türkçe'nin haberine göre, Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarado televizyonda yaptığı konuşmada, "Amacımız ayrımcılığın tüm biçimleriyle mücadele etmek” ifadelerini kullandı.
ORTA AMERİKA’DA İLK ÜLKE
Kosta Rika Amerika kıtasında eşcinsel evlilikleri tanıyan sekizinci ve Katolik Hristiyanlığın güçlü olduğu Orta Amerika'da ilk ülke oldu. Dünyada eşcinsel evlilikleri yasal hale getiren ülke sayısı da böylece 29'a yükseldi.
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