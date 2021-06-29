Kosta Rika’da yanardağ patladı

Kosta Rika’da bulunan Rincon de la Vieja yanardağının faaliyete geçmesiyle dumanlar yaklaşık 2 kilometre yüksekliğe ulaştı.

İHA
29 Haziran 2021 Salı, 11:23
Kosta Rika’da yanardağ patladı
Abone Ol google-news

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika’da bulunan Rincon de la Vieja yanardağı patladı.


Yetkililer, son yılların en şiddetli patlaması olduğunu ifade ederken, yaklaşık 3 dakika süren patlama da dumanlar yaklaşık 2 kilometre yüksekliğe ulaştı.

Bölgede tahliye uyarısı yapılmazken, Ulusal Risk Önleme ve Acil Durum Yönetimi Komisyonu, durumu değerlendirmek için bir ekip görevlendirildi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler