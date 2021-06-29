Kosta Rika’da yanardağ patladı
Kosta Rika’da bulunan Rincon de la Vieja yanardağının faaliyete geçmesiyle dumanlar yaklaşık 2 kilometre yüksekliğe ulaştı.
Orta Amerika ülkesi Kosta Rika’da bulunan Rincon de la Vieja yanardağı patladı.
Yetkililer, son yılların en şiddetli patlaması olduğunu ifade ederken, yaklaşık 3 dakika süren patlama da dumanlar yaklaşık 2 kilometre yüksekliğe ulaştı.
Bölgede tahliye uyarısı yapılmazken, Ulusal Risk Önleme ve Acil Durum Yönetimi Komisyonu, durumu değerlendirmek için bir ekip görevlendirildi.
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