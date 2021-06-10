Koton’un yeni koleksiyonunun manifestosu 33 metre dipten yükseldi

10 Haziran 2021 Perşembe, 02:00

Otuz üç yıl emek verilmiş bir yatırım, yeni koleksiyona “Suya Saygı” adını koyuyor ve Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen ile denizde sadece suya değil yaşama da saygı manifestosu sunuyor. UNDP’nin de destekçisi olan Ercümen, “Dünya Çevre ve Okyanus Günü”ne denk gelen 8 Haziran’da Göcek, Bedri Rahmi Koyu’nda 33 metreye tüpsüz dalarak Koton’un yaş günü ve “Suya Saygı” koleksiyonunu kutluyor.

KADINLARA DESTEK

Bir yılı aşkın ofis yerine evlerde kapanmış biz gazeteciler için de heyecan kaynağıydı tekneden bu görüntülere tanıklık etmek. Büyük emekle hazırlanmış etkinlik için Koton Yönetim Kurulu üyesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Gülden Yılmaz da çok heyecanlıydı ve canlı yayından Şahika Ercümen’in 33 metre dipteki Koton levhasını alıp su üzerine çıkarmasını göz yaşlarıyla izledi.

Gülden Yılmaz’ın Urfa’da ÇATOM’a destek olarak ev kadınlarına istihdam sağladığı projesini de izlemiştim. O destek sürüyor, yüzlerce kadına mağazalarında esnek çalışma olanağı sunuyormuş, son koleksiyondaki deniz yıldızlarını da onlar işlemiş. Marmara Denizi çevre felaketinde boğulurken koleksiyonuna “Suya Saygı” temasıyla katkı sunar, suyun her damlasını koruma, sürdürülebilir moda derken, koleksiyonunda çevre dostu kumaş ve malzemeler kullanırken de yanında olmak gerekiyor. Mavi, yeşil ve turuncunun hâkim olduğu koleksiyon “Su gibi akıp gidiyor.”

8 MİLYON METREKÜP

Tekstil gibi çok kirleten bir sektörde doğaya ve suya saygı manifestosu için organik pamuk, hatta mayolarda 90 bin adet pet şişenin dönüştürülmesinden elde edilmiş polyester, çanta saplarında ise elma kabuğundan yararlanılmış! “BCI (Better Cotton İnitiative) etiketini kullanmaya hak kazanan ilk firma olarak sektöre liderlik etmeliyiz, bu işbirliğiyle 5 yılda 8 milyon metreküp su tasarrufu sağlayacağız” diyor Gülden Yılmaz.