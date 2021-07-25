Kova dolunayı

25 Temmuz 2021 Pazar, 10:30

KOÇ:

Bugün gerçekleşen dolunay, kendi benliğinizi özgürce ve olduğu gibi ortaya koyabilmeniz ve gösterebilmeniz konusunda sizi etkileyecek, başlatmayı düşündüğünüz girişimler için doğru kişileri karşınıza çıkartabilir. İlişkilerde sürpriz gelişmeler yaşanabilir.

BOĞA:

Hayatta durmak istediğiniz yer ya da gelecek hedefleriniz ile ilgili geri bildirimler alacaksınız. Bu dönemde kariyeriniz, ilişkinizin gidişatı, ebeveynlerinizle ilgili beklediğiniz haberler gelebilir. Nerede yaşayacağınız konusunda karar verebilirsiniz.

İKİZLER:

Kardeşleriniz ve akrabalarınızla münasebetlerinizde süpriz gelişmeler oluşabilir. Eşinizin akrabaları ile ilişkilerinizde bazı pürüzler varsa bu konuda yeni gündemler oluşabilir.

YENGEÇ:

Dolunay sizi ekonomik anlamda dönüşümler yaratacak şekilde etkileyecek. Ortaklaşa hesaplarınızla ilgili vadesi bitmiş meselelerinizi sonlandırıp yeni sayfalar açabilirsiniz.

ASLAN:

Bu hafta, ilişkinizin bir sonraki adıma geçmesi ya da yeni bir kimse ile tanışmak adına çok ideal günler olacak. Bazı aslanlar, ilişki ve iş ortaklıklarındaki pürüzlerle yüzleşip bu konuda vermeleri gereken kararları verebilirler.

BAŞAK:

Bu hafta, daha önce iş hayatınız ve sağlığınız ile ilgili attığınız adımlar ya da es geçtiklerinizin sonuçlarıyla karşılaşabilirsiniz. Günlük rutininizde dalgalanmalar, çalışma koşullarınızda ya da yanınızda çalışanlarda değişiklikler olabilir.

TERAZİ:

Dolunayda aşk hayatlarında hızlı başlangıçlar ve gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız terazi burçları için yeni kimselerle tanışma fırsatları çıkabilir, ilişki içerisinde ki teraziler içinse ilişkinin yeni bir boyut kazanması söz konusu.

AKREP:

İşiniz ve kariyeriniz ile ilgili beklediğiniz sonuçları aldığınız zaman dilimi geldi. Dolunay ile kariyerinizde ki belirsizlikler bir şekilde netleşecek, bu işinizi bırakmanız anlamına geliyorsa bile telaşlanmayın, kendi yolunuzu çizmek adına önemli gelişmeler yaşayacaksınız.

YAY:

Evraklarınız, yazışmalarınız ve sözleşmeleriniz için imza atma vakti gelmiş olabilir, dolunay ile bu işlerinizi bitirebilirsiniz. Kardeşlerinizin ve yakın akrabalarınızın, eşinizin akrabalarının konu ve meseleleri ile ilgilenebilirsiniz.

OĞLAK:

Dolunay etkisiyle ekonomik anlamda değişim tetikleyen gelişmeler yaşayabilir, daha önce size kaynak yaratacak adımlar atmış iseniz bunların sonuçlarını alabilirsiniz. Ekonomik kazançlarınızı güçlendirecek beklenmedik şans ve fırsatlar çıkacaktır, bu güzel günleri iyi değerlendirin.

KOVA:

Dolunay ile yeni tanışmalar yaşanabilir, daha önce tanıştığınız bir kimse ile ilişkiye başlayabilirsiniz. Bu hafta ilişkiniz ve ortaklıklarınız odağınızda olacaktır. İlişkilerinizde görmek istemediğiniz gerçekler karşınıza çıkabilir, bu konularda gerçeklerle yüzleşmek ve kararlar vermek gerekebilir.

BALIK:

Dolunay ile iş hayatınızda yeni başlangıçlar ve çalışma koşullarınızda değişiklikler yaşayabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınız ya da size çalışan insanlar ile ilgili değişimler gözlemleyebilir, yeni insanlarla yeni şartlarda iş yapmaya başlayabilirsiniz.