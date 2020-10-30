Kovid-19 en kolay ağızda çoğalıyor

30 Ekim 2020 Cuma, 03:34

MedRxiv’de yayınlanan araştırmada, ağız boşluğunun, özellikle de tükürük bezleri, dil ve bademciğin, SARS-CoV-2 virüsünün ortaya çıkması ve ardından yayılması için en elverişli yerlerden biri olduğu ifade edildi.

Bilim insanları, enfeksiyonun ağız yoluyla geçme tehlikesinin hafife alındığını yazdı. Özellikle enfeksiyonun, yutulan tükürük yoluyla bulaşma veya virüsün doğrudan akciğerlere geçme şansının yüksek olduğu kaydedildi.

Ayrıca Kovid-19’un örneğin öksürük veya sohbet sırasında bir kişiden diğerine bulaşma riskinin arttığı kaydedildi.

Araştırmacılar, koronavirüsün bu şekilde yayılmasını önleyen en etkili koruma yönteminin maske olduğuna işaret etti.

Bunun, SARS-CoV-2 virüsünün yalnızca ağızda çoğalmasını inceleyen ilk araştırma olduğu; araştırmacıların büyük kısmının enfeksiyonun burun ve akciğerlerdeki belirtilere odaklanmış durumda olduğu belirtildi.

Ağızdan bulaşmaya özgü belirtiler yeni araştıtılmaya başladı. Halihazırda Kovid-19 için standart belirtilerin tat kaybı ve uzun süreli ağız kuruluğu olduğu biliniyor.

Söz konusu MedRxiv’de yayınlanan araştırmanın sonuçlarının resmi olarak tıp alanında uygulanabilmesi için uzman değerlendirilmesinden geçmesinin gerektiği belirtiliyor.