Köy çocukları için Doğaköy Halk Kütüphanesi açıldı

13 Ağustos 2020 Perşembe, 15:04

Doğaköy Halk Kütüphanesi açılışından konuşan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, ”Bundan birkaç ay önce Doğaköy muhtarımızla köyü dolaşırken bu binanın atıl durumda olduğunu gördük ve Doğaköy’e kazandırmamız gerektiğini düşündük. İlk aklımıza gelen de bir kütüphane yapmaktı. Doğaköy’e biliyorsunuz bundan birkaç ay önce bir anaokulu yaptık. Burada gençlerimiz okusun istiyoruz. Gençlerimizin önündeki geleceği aydınlatan ışık da bu kütüphaneler ve bilim yuvaları olacaktır“ dedi. “Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı’nı kazandıktan sonra Bursa’da öğretmenlerle bir araya geliyor ve orada diyor ki ”Milli Kurtuluş Savaşımız yeni başlıyor. Bundan sonra cahilliğe karşı savaşacağız. Bundan sonra aydınlık Türkiye’yi kurmak için mücadele vereceğiz.”

İşte Atatürk’ün yakmış olduğu o meşale, bugün köylerimizde yeniden alevleniyor” diyerek sözlerine devam eden Başkan Aksoy, kütüphanenin yapımında emeği olanMenemen Belediyesi emekçilerine teşekkür etti.

"ŞAİRLER, YAZARLAR ÇIKACAK"

Doğaköy Halk Kütüphanesi’ne bağışladığı binlerce kitap ile katkı sağlayan öğretmeni Savaş Ünlü’ye de teşekkür eden Başkan Aksoy, “Savaş Hocam’la sık sık görüşürüz. Bir görüşmemizde bu tür projeler yaptığımızı söylediğimde sağ olsun oda bu projeye dahil olmak istedi ve kitap desteği sağladı. Bunların hepsi birer katkıdır, birer tuğladır. Bu katkılar sayesinde bizler köylerimizdeki hizmeti daha farklı noktalara getireceğiz. İnşallah Doğaköy’den şairler, yazarlar, doktorlar çıkar. Bu kütüphaneler sayesinde köylerimizden, yıllar önce Köy Enstitüleri zamanında çıkan Atatürkçüler gibi öğrenciler çıkar ve bizler için umut olur, ışık olurlar. Kütüphanemizin Doğaköy’e hayırlı olmasını diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.