Köy Enstitüleri ruhu yaşıyor
Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği (YKKED) İzmir Şubesi Başkanı Özgün Utku, yayınevi sahibi Özgür Kaplan ve İzmir Kitap Gönüllüleri üyesi Mesut Tim’in başlattığı girişimle, İzmir’e 184 kilometre uzaktaki Cevizli köyünde kütüphane açıldı.
İzmir’de eğitim gönüllüleri, Kiraz ilçesine bağlı Cevizli köyünde öğrenim gören 300 öğrenciye umut olacak eğitim seferberli başlattı. Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği (YKKED) İzmir Şubesi Başkanı Özgün Utku, yayınevi sahibi Özgür Kaplan ve İzmir Kitap Gönüllüleri üyesi Mesut Tim’in başlattığı girişimle, İzmir’e 184 kilometre uzakta olan köye kütüphane kazandırıldı.
Özgün Utku, şunları söyledi: “Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki bir tarafta 4 maaş alan insanlar bir tarafta bilgisayarı bile olmayan öğrenciler var. Kıyıya vuran milyonlarca denizyıldızını kurtarmaya çalışan adam gibi biz de bir çocuğumuzu kurtarmaya çalışıyoruz.”
Kütüphaneye adı verilen emekli milli eğitim müfettişi Mevlüt Kaplan, mesleği ve hayatında hep Atatürk’ü örnek aldığını söyledi. Kaplan, “57 yıl önce burada görev yaparken, geliş gidişlerimiz katırlarla oluyordu. İzmir’den Cevizli köyüne üç günde gelirdik. O yıllarda bana ‘Yıllar sonra burada senin adını taşıyan bir kütüphane açılacak’ deselerdi inanmazdım” dedi. ‘'Bir kütüphane açan, bin hapishane kapatır'’ sözünü hatırlatan Kaplan, “Bu kütüphanede emeği geçenler de yüzlerce, binlerce hapishane kapatmıştır” ifadesini kullandı.
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