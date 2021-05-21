Köy imamının eşinin derslere çarşafla girilmesi! MEB: Sorun yok

21 Mayıs 2021 Cuma, 10:49

Kamuoyunda büyük rahatsızlık yaratan konu, TBMM gündemine de taşındı.

CHP Milletvekili Cavit Arı, imamın eşi ilahiyat mezunu, üniversite mezunu olduğu için görevlendirdi’ denilerek bilgilendirme yapılması asla kabul edilemez' diyerek Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un konuya açıklık getirmesini istedi.

AÇILMIŞ BİR SORUŞTURMA VAR MI?



BirGün'den Mustafa Bildirci imzalı habere göre CHP'li Arı, Bakan Selçuk’a şu soruları yöneltti: Bu görevlendirme yasal olarak mümkün müdür? İmam eşinin derslere yüzünü tamamen kapatacak şekilde çarşafla girmesine neden olan Finike İlçe Milli Eğitim Müdürü ve ilgililer hakkında açılmış bir soruşturma var mıdır?

''ŞİKÂYET ULAŞMADI''

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise “Soru önergesinde yer alan hususlarla ilgili Bakanlığa herhangi bir şikayetin intikal etmediğini” söyledi. Selçuk, yaşananların incelenmesi için Maarif Müfettişi görevlendirildiğini belirterek, geçici görevlendirmelerin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 89’uncu maddesine göre yapıldığını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Köy okullarında 'eğitim' veren imamların eşlerinin eğitimci sıfatı bulunmamasına karşın derslere çarşafla ve yüzü tamamen kapalı şekilde girmesinin duyurulmasının ardından, kamuoyunda, “Ataması yapılmayan öğretmen sayısı 500 bine dayanmışken bu görevlendirme doğru mu?” sorusuna yol açmıştı.

Finike İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilleri BirGün'e yaptıkları açıklamada çarşaflı öğretmenden İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun'un haberinin olmadığını iddia etmişti. Fakat Coşkun'un çarşaflı öğretmenle birlikte derslere girdiği ortaya çıkmıştı.