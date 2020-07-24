'Koylara dokunmayın doğal kalsın'

24 Temmuz 2020 Cuma, 08:18

Gr, dnyada bulunan koylar gibi Bodrum bölgesinde bulunan koyların da tehlike altında olduğunu ve korunması gerektiğini anlattı.

Birlik hakkında bilgi veren genel sekreter Galip Gr, “Siyasi ve ticari düşncesi olmayan bir organizasyon. Amacımız koyları korumak. Kimseyle tartışmadan, aynı masada koylara zarar verilmemesi için fikir beyan ediyoruz. Karşı grup ve kavgacı değiliz. Ortak dşnce ile hareket ediyoruz. Misyonumuz kavga değil, doğruları ortaya koyarak çözm arıyoruz” dedi. Galip Gr, “Koy gzel olduğu zaman talep daha çok artıyor. Talep karşısında sorunlar çoğalıyor. Gzelliğe herkes göz dikiyor. Ben daha gzel yapacağım diyor ama daha çok zarar veriyor. Maalesef rantçılar gözlerini dikmiş, paylaşmayı bekliyor. Koyları cazip hale getirmek, turist çekmek için golf sahaları ve inşaatlar yapılıyor. Bu koylara yatırımlar yaparak, oteller yaparak daha aktif ve gzel hale getiririz demek mantıklı ve akılcı yöntem değil. Biz koylarımıza kızlarımız diyoruz. Bu kızlarımıza kalkıpda peruk takmanın bir anlamı yok. Bizim kızımız çok gzel, dokunmayın, oynamayın, doğal kalsın. Böyle bir doğal gzelliği dnyanın neresinde görebilirsiniz. O bakirliği korumak gerek. Bir şeyler yaptığın zaman o bakirlik gider. İnsanlar doğal kuş seslerini duymak istiyor” dedi.